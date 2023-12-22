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Bay Kemal’den aldı Gazze’ye bağışladı

Başkan Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Kılıçdaroğlu’na, kişilik haklarını ihlal nedeniyle açtığı dava sonuçlandı. Erdoğan, davadan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara bağışlanmak üzere Kızılay’a bağışladı

HABER MERKEZİ
Bay Kemal’den aldı Gazze’ye bağışladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı. Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı. Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.

KARAR HUKUKA UYGUN BULUNDU

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu. Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Başkan Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.

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