Teknolojinin yanlış kullanımı felaketlere bile yol açabilir

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medyanın toplumsal etkileri dijital gelişmeler hakkındaki fikirlerini Yeni Asır'a değerlendirdi.

Bursalı, sosyal medyanın toplumda yarattığı yeni çatışma ve kutuplaşmalardan TBMM'nin sosyal medyanın dezenformasyon, nefret söylemi, çocuk istismarı gibi olumsuz etkileriyle mücadele etmek için yaptığı çalışmalara kadar pek çok soruyu cevapladı.

- Dünyada en hızlı dönüşen alanı olan teknoloji insan hayatını kolaylaştırıyor mu yoksa bir felakete mi sürüklüyor?

- Dünyamız her alanda hızlı bir değişim-dönüşüm içerisinde. Doğadan ticarete, sanattan siyasete. Teknoloji ise bu değişim sarmalının içerisinde belki de en hızlı değişimi gösteren başlık. Sabah yeni tanıştığınız bir teknolojinin akşam güncelliğini yitirdiğini görmeniz neredeyse sıradan bir olay haline geldi. Her zaman söylenir, söyleriz. Doğru kullanıldığı zaman teknolojinin, insan hayatını kolaylaştırmak gibi bir özelliği var. Ancak yanlış kullanımı felaketlere kapı aralayabiliyor.

- Etkileşimler toplumu nasıl şekillendiriyor?

- Dünyanın herhangi bir yerindeki haberi anında öğrenmek, gidemediğimiz, göremediğimiz yerleri keşfetmek bu mecranın güzel yanı.

Bir de madalyonun diğer yüzü var.

Nefret dilinin körüklendiği, şiddetin, ırkçılığın, her türlü istismarın yapıldığı, dezenformasyonun ucunun bucağının olmadığı bir sosyal ağ gerçeği de var karşımızda. Buradan hareketle, her türlü fikri akımın kendini ifade edebildiği sosyal medyada bu akımlar, kendi taraftarlarını da toplayabiliyor.

- Bu mecra toplumda hangi kutuplaşmalara yol açar?

- Her fikrin, her savın, her önerinin karşıtlığını görebiliyoruz. Bunu bir demokrasi zenginliği olarak görebilmek güzel olurdu. Ancak bir paylaşımın altına bakıyorsunuz, o paylaşıma katılmayanların tepkileri, hakaretleri hatta tehditleri var. Sivrilen fikirler de karşıtlıklarıyla beraber çatışmaya ve kutuplaşmaya yol açıyor.

- Sosyal medya, siyasi katılımı nasıl etkilemektedir?

- Hiç kuşkusuz sosyal medyayı en yoğun kullanan alandır siyaset. Siyasetin bu kadar içine girdiği bir mecrada kullanıcıların siyasetten uzak kalması düşünülemez.

- TBMM, dezenformasyon, nefret söylemi gibi etkilerle mücadele için neler yapıyor?

- Gazi Meclisimizin bu konudaki en büyük gücü milletimizden aldığı yetki. Bu yetkiyle yasama organı vasfıyla önemli düzenlemeler yapıldı.

İhtiyaç oldukça yeni düzenlemelerin yapılması, mevcutlarının daha ileri bir noktaya taşınması muhtemeldir.

'TOPLUMSAL HAREKETLER DÜNYAYA YAYILABİLİR'

- Sosyal medya, toplumsal hareketlerin daha etkili olmasını nasıl sağlıyor?

- Yayılım hızı ve ulaşılabilirlik özellikleri sosyal medyanın toplumsal hareketlerin etkili olmasına imkan sağlar.

Zaman ve mekan sosyal medyada deyim yerindeyse yok hükmündedir. Paylaşılan bir mesaj anında tüm dünyada görülebilir olmaktadır. Bu da toplumsal hareketler özelinde fiilin etkili olmasını desteklemektedir.

Bir yandan da yazılanın doğruluğunu, kaynağının gerçekliğini ve güvenirliğini araştırıp sorgulamıyor.

Hal böyle olunca da platformlar üzerinden başlayan toplumsal hareketler gerçek dünyaya da yayılabiliyor.

'ZENGİNLİK HAYALİYLE İLLEGAL İŞLERE GİREN VAR'

- Sosyal medya, ekonomik eşitsizlikleri nasıl etkiliyor?

- Bana kalırsa konunun en trajik noktası burası. İki farklı dünya var, iki farklı hayat var. Bir bakıyorsunuz dolarla saçına bukle yapan, eşine kilolarca mücevher alan, lüks evlerde yaşayıp son model araçlara binenler var. Şimdi ne halde olduklarından bağımsız olarak o hayata özenen, kendisi için hayal bile olamayan da bir kesim var. O özenti bir süre sonra nefrete dönüşüyor.

Öyle bir hayata erişebilmek adına illegal işler içerisine girenler var. Ama günün sonunda herkes makyajlı hayatı terk etmek, gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.