Soykırım sürüyor! Gazze’de ölü sayısı 20 bin 57’ye yükseldi

Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi. İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında ise 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun güneydeki Refah şehrinde 2 konutu hedef aldığı hava saldırısında da 8 sivil yaşamını yitirdi.

SON 48 SAATTE 390 KİŞİ

İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evlere hava saldırısı gerçekleştirdi, ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 48 saatte 390 kişinin hayatını kaybettiği, 734 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 57'ye, yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği aktarıldı.

MESCİD-İ AKSA'DA NAMAZA İZİN YOK

İŞGAL altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 11 haftadır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere yine müdahale etti. Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinliler, cuma namazını Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak için toplandı. İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde toplanan yüzlerce Filistinliye yoğun gaz bombaları ile saldırdı.