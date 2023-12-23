Tarihte yahudiler

ABD'nin 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler'e yapılan saldırıdan haberdar olduğu halde önlemediği, bunu Afganistan ve Irak'ın işgaline bahane yaptığı kabul gören bir görüştür. İsrail'in 7 Ekim 2023 Hamas saldırısını bildiği fakat mani olmayıp bunu Gazze işgaline gerekçe yaptığı görülüyor. Üç aydır Gazze'de masum Filistinliler acımasızca katlediliyor. Bu Yahudi zulmünün arka planında yatan nedir? Mütefekkir-yazar Samiha Ayverdi (1905-1993) Osmanlı'nın yıkılışına şahit oldu. Tarih, kültür, tasavvuf ve medeniyetimiz hakkında binlerce sayfa yazdı. Siyonizm ve Yahudiliğin milletimize verdiği zararları bıkıp usanmadan cesaretle anlattı. Onun eserlerinden 21 tanesini tarayarak bu konuda yazdıklarını bir kitap olarak ortaya koymak istiyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde edebiyat dalındaki vefa ödülünü, Samiha Ayverdi adına Necdet Şendil'e takdim etti.

Bu yazı dizisinde yazacaklarım sadece, Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü verilen Ayverdi'nin Türk Tarihinde Osmanlı Asırları isimli muhteşem kitabından aldıklarım olacak. Amacım Yahudi düşmanlığı yapmak, anti semitizmi körüklemek değildir. Herhangi bir Musevi vatandaşımızı tarizde bulunmak aklımın ucundan geçmez. Sadece olup bitenlerden bir kesit sunmak ve bir zihniyeti tanıtarak, Gazze faciasının arka planını açıklamak istiyorum.

Semiha Ayverdi

TARİH NE DİYOR?

Samiha Ayverdi'den: Yahudi kavmi milattan asırlarca evvel siyasi istiklalini kaybedip dünyaya yayıldı. Azınlık ve dağınıklıklarından dolayı silahlı çarpışmayı kabul edemedikleri için yaşadıkları memleketlerin iktisadı hakimiyetlerini ele almak, bu ülkelerin içtimai ve siyasi haritası üstünde çeşitli etkiler yapmak suretiyle faydalanmak, tarihleri boyunca şaşmaz taktikleri olmuştu.

İRAN BABİL ROMA İSA

Yahudi topluluğu önce Buhtunnasır tarafından esir edilip Babil'e sürüldü fakat kısa zamanda memleket hayatına intibak ederek zekasına faaliyet sahaları bulmakta gecikmedi. Hükümdarın ölümünden sonra da, bu kalabalık cemaat, Keldani devletinin idari, iktisadi ve içtimai kontrolünü ele geçirdi. Memleketin kaderine hakim oldu. Sonunda komşu İran'la pazarlığa girişerek Babil'i tarih sahnesinden kaldırdı. Bu defa galip İran devletine sızıp, saraya, idareye, siyasi ve içtimai müesseselere derinlemesine dalan siyon nüfuzu, İran devletinin tepe aşağı yuvarladı. Ardından Roma'ya uzandı. Yahudi filozoflar ve hukukçular eliyle ahlak anlayışında yaralar açarak Roma'yı çökertip binlerce yıldır yaşadığı sürgün hayatının öcünü beşeriyetten bir kere daha aldı. Roma'dan sonra karşılarına bir şefkat ve sevgi timsali olarak Hz. İsa çıktı. Yahudi bu Tanrı elçisini çarmıha sürükledi, böylece de Hıristiyanlığın alnına, peygamberine cefa ve işkenceyi reva görmek ayıbının silinmez damgasını vurdu.