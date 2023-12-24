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Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

AA
Başkan Erdoğan’dan şehit askerler için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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