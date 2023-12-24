  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasında!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasında!

Şehit haberlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle beraber Irak sınırına gitti. Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK’nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasında!

Türkiye'yi derin yasa boğan şehit haberlerine hızla karşılık verildi, bölgeye düzenlenen hava harekatıyla terör hedefleri imha edilirken çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Bu sırada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Irak sınırının sıfır noktasına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA