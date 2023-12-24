Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK’nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasında!

Türkiye'yi derin yasa boğan şehit haberlerine hızla karşılık verildi, bölgeye düzenlenen hava harekatıyla terör hedefleri imha edilirken çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Bu sırada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Irak sınırının sıfır noktasına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.