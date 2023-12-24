Otopark istilasına tokat gibi cevap

CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi'nin otoparkının işletme hakkının ellerinden alındığını belirterek, ilçe halkını kışkırttı ve eylem yaptırdı. Ancak gerçekler çok farklı çıktı. Şengel'e AK Parti'den tokat gibi cevap geldi.

"SİYASİ ŞOV YAPTI"

Bakanlığın işletme hakkı için 22 Aralık 2023'ten itibaren süre uzatımı talep eden belediyeden ilgili yönetmelik gereği bazı belgeler talep ettiği ve süreç tamamlanıncaya kadar hizmetlerde aksaklık yaşanmaması faliyetlere yine belediye tarafından devam edilmesini kararlaştırdığı ortaya çıktı.

Sengel'e AK Parti cephesinden tokat gibi cevap geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in henüz Selçuk'u yönetemediğini ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talip olduğunu kaydederek, Meryemana Tabiat Parkı Otopark İzni'ne ilişkin evrakları hazırlayamayarak ek süre talep ettiğini anlattı.

Kaya, "Beş yıllık görev süresi boyunca hiçbir hizmet üretmeyip, sadece havanda su döven CHP'li Selçuk Belediye Başkanı, kendi beceriksizliğinin faturasını bakanlığa kesmeye kalkmış. Daha Selçuk'u yönetemeden gözünü İzmir Büyükşehir'e diken, bu uğurda türlü hezeyanlar üreten ve küçük siyasi hesaplara başvuran Sn. Başkan suçüstü yakalanmıştır. Belgede açıkça görüldüğü gibi, belediyenin hazırlaması gereken evrakları hazırlayamayan, eksik evraktan dolayı da hizmetlerin aksamaması için ek süre alan Sn Başkan, kendi eksikliğini örtmek için bir siyasi şova imza atmıştır" dedi.

"KOLTUK MÜCADELESİ"

Kaya şu ifadeleri kullandı: "Üstelik, bu durum partimizin meclis üyeleri tarafından şifahi olarak kendisine hem de daha dün bildirildiği halde gerçek dışı beyanlarına devam edebilmektedir. Bu gerçek dışı mağduriyet hikayelerinden adaylık çıkmaz. Parti içi yarışlarınıza, koltuk kapma mücadelelerinize bizi ve Selçukluları alet etmeyin. Değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İNAN: EMSALSİZ BİR YALAN

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da, otoparkın kullanımıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının sadece eksik evrakların tamamlanmasını istediğini, Selçuk Belediye Başkanının hadiseyi yalanlarla çarpıttığını öne sürdü.

'ADAY AÇIKLAYAMADILAR'

İNAN, "Tarım ve Orman Bakanlığımız sadece otopark alanı ile ilgili eksik evrakların tamamlanmasını istemiştir. Selçuk Belediye Başkanı ise bu hadiseyi yalanlarla çarpıtmıştır. Konunun Meryem Ana Evi ile hiçbir alakası yoktur. CHP'ye 'boynun neden eğri' desek, 'nerem doğru ki' diyecek. Konunun gerçeklerle alakası CHP'nin milletimizle alakası kadardır. CHP'nin söylediği yalanların tarihte eşi benzeri olamayacağını vurgulamıştım. Selçuk'ta emsalsiz bir yalan örneğiyle karşı karşıya kaldık. Sözümüzü haksız çıkarmadılar" dedi.

Başkan Sengel'in sözlerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmamasıyla alakalı olduğunu vurgulayan İnan, "Yalan kampanyasının CHP'nin İzmir adayını açıklayamaması ile alakadar olduğunu düşünüyoruz" dedi.