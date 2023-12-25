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Haberler Gündem Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM'e bildiri tepkisi

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM'e bildiri tepkisi

Son dakika haberi... Türkiye’yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından TBMM’de PKK’nın terör saldırıları ile ilgili ortak bildiri yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin başkanvekillerinin imzaladığı bildiri CHP ve Dem tarafından imzalanmadı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de CHP ve DEM Parti grubunun konuşmalarını dinlemeyerek salonu terk etti. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.

AA
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP ve DEM’e bildiri tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

Şehitler için ortak bildiriye CHP ve Dem Parti imza koymadı

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