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Son dakika: MSB duyurdu: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
Son dakika: MSB duyurdu: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" denildi.

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