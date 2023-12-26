AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör operasyonlarının devam ettiğini belirterek "Terör örgütlerine müsaade etmeyiz" dedi. Çelik aday mesaisinin de sürdüğünü bildirdi.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Seçimlere güçlü şekilde hazırlanmak için çalışmalar sürüyor.

Özgür Özel'le birlikte CHP'nin yalan siyasetine devam edeceği ortaya çıktı.

Sayın cumhurbaşkanımıza hain diyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Netanyahu, terör örgütleri bunları söyler. Sayın Özel'in söylediği cümlelerle aynı düzlemde.

Özel'in sözlerinin Wilders'ın sözlerinden farkı yok.Türk siyasetine sürülen lekeye üzülüyoruz.

Kötülük nedir iyi biliriz. En son hangi kötülerin hangi siyasi kötülüğü yapmak için 14 Mayıs öncesi açıklamalarını gördük. Terör örgütleriyle aynı üslubu kullanan dili kullandılar. Türkiye'yi bu siyasi kötülükten milletimiz engelledi.

Seçimden sonra bu kötülüğün ne kadar organize olduğu ortaya çıktı.

CHP'nin terör konusunda hassas olduğu dönemler gördük. Bu konuda CHP Baykal döneminde milli meselelerde Türkiye'nin pozisyonu savunma konusunda tavizsiz tavır sergilerdi.

Sayın cumhurbaşkanımıza karşı her türlü kötü odakların diliyle konuşursanız sponsorunuda beyan etmiş olursunuz.

Diyorlar ki biz muhalefete muahlefet etmek iktidara destek sağlar. İktidarın doğrusu olduğunda her ne olursa olsun terörle mücadele konusunda PKK'nın yanına düşmelerini bu şekilde mi ifade edeceğiz.

Özellikle umarım CHP'de milli değerler konusunda hassas olanlar CHP'yi bu savrulmadan kurtaracaktır.

Söylediği sözler ne Cumhurbaşkanımıza ne Devlet Bahçeli'ye ne de Cumhur İttifakı'na etki etmez.

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