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Haberler Gündem Gazze’de can kaybı 20 bin 674’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 20 bin 674’e yükseldi

İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 kişi arttı.

HABER MERKEZİ
Gazze’de can kaybı 20 bin 674’e yükseldi
İSRAİL güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaparak, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldiğini belirtti. Öte yandan İsrail'de eski Başbakan Ehud Barak hükümetinin danışmanlarından Daniel Levy, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "en zor siyasi dönemin başlangıcı olacağını" belirterek, Netanyahu'nun saldırılara son vermemesinin arka planında "kişisel çıkarlarının" bulunduğunu söyledi.
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