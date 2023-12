BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan dün, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında hain terör saldırılarına değinen Başkan Erdoğan, "Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymalarına müsaade etmeyeceğiz. 3-5 oy için bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si ve Sünni'si... 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine kesinlikle izin vermeyiz" dedi.

'HÜSRANA UĞRADINIZ'

TERÖRÜN amaçlarına hizmet edenlere sert mesajlar veren Erdoğan, "Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını sureti aktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz. Terörle bizi yıldıracaklarını özellikle bu vehme kapılanlara ise şu ikazı yapmakta fayda görüyorum, son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız" dedi.

"KAPI KULLARI"

BAŞKAN Erdoğan şöyle konuştu: "Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, ömrümüz yettiği sürece nefesimiz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Terörle yol yürüyenlere, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız."

"MASKELERİNİ İNDİRECEĞİZ"

"TERÖRLE ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır" diyen Başkan Erdoğan, "Ömrümüz yettiği sürece, aziz milletimizin desteği bizimle olduğu sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız" dedi.

'SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NIN TRAFİĞİ 2'YE KATLANACAK'

60 metre genişliğinde 3 bin 540 metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların iniş yapabileceği pistin açılışını yapan Başkan Erdoğan, "Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız. Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir" dedi.

KANDİL'İN SİYASİ KUKLALARINA NET MESAJ: TERÖRİSTLE AYNI DİLİ KONUŞAN TERÖRİST MUAMELESİ GÖRÜR

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için düzenlediği programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün insanlığın vicdanına tercüman olan Mehmet Akif'i doğumunun 150'nci, hakka yürüyüşünün 87'nci seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Onu tanımadan hangi badireleri atlattığımızı, hangi uçurumun kenarından döndüğümüzü anlayamayız" dedi. Konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Başkan Erdoğan, "Tarih de gösteriyor ki, Türk istiklalsiz yaşayamaz. Bunu emperyalist güçlere tetikçilik yapan teröristlerle mücadelemizde binlerce canımızı feda ederek gösterdik" dedi.

"MUHATAP ALMIYORUZ"

ERDOĞAN, "Bu topraklar üzerinde bin yıldır yan yana yaşayan, kanı kanına karışmış insanlar olarak hepimiz biriz. Türkiye bizim ortak vatanımızdır. Türküyle Kürdüyle, Sünnisi ve Alevisiyle hepimiz aynı kilimin desenleriyiz" ifadesini kullandı. Önceki gece Meclis'te 4 siyasi parti grubunun PKK'yı lanetleyen bildiriye imza atmasını önemsediğini dile getiren Başkan Erdoğan, DEM Parti ile birlikte hareket ederek bildiriye imza atmayan CHP ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde siyasi kuklalardır. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk'ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor."