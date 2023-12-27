Son dakika... Yeni asgari ücret beli oldu: 17 bin lira...

2024 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrası Bakan Işıkhan, 'Yeni asgari ücret net 17 bin 2 TL olarak belirlendi" dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Bildiğiniz üzere esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret en alt sınırı temsil etmektedir. Asli görevimiz işçi ve işveren arasında hakem rolü üstlenmektir. Gerek işveren gerekse işçi tarafımız gerçekten de çalışan ve işverenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak yapıcı tavrın sergilenmesini önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum.

İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde belirlenen yeni miktarı asgari ücrete tabi olan çalışan ve ailelerini memnun edeceğini inanıyorum.

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2024 için rakamı açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret rakamını duyurdu:

2024 yılında uygulanacak net asgari ücret 17.002 TL olacak.

Net asgari ücret üzerinde 5 bin 600 TL'lik bir artış söz konusu olurken, 500 TL olan devlet desteği de 700 TL olarak kayıtlara geçti. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu.

Geçtiğimiz Ocak ayında 8 bin 506 TL olarak belirlenen net asgari ücret dikkate alındığında 1 yıllık değişim oranı yaklaşık yüzde 100 oldu.