Başkan Erdoğan: Terör saldırıları, kutlu yürüyüşümüzü asla durduramaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu sene 77 bilim insanımız ödüllere layık görüldü. Üstün başarılı genç araştırmacılara verilen TÜBA GEBİP Ödüllerini ise 34 genç bilim insanımıza takdim edeceğiz. TÜBA Akademi ödüllü bilim insanı sayımız 28'e yükseldi.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için ter döken tüm akademisyenlere, araştırmacılarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyorum.

4 gün sonra 2023 yılılını tamamlayacak, yeni beklentilerle 2024 senesini karşılayacağız. Geride bırakmakta olduğumuz 2023 senesi, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle bizim için büyük bir öneme sahipti.

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR AKTÖR HALİNE GELDİ"

Türkiye yeni bir asra yelken açarken geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır.

Eğitimden sağlığa her alan elde ettiği başarıyla ülkemiz bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline gelmektedir. İçinde bulunduğumuz asrın milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağını bilmenizi istiyorum.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

12 evladımız şehit oldu. Ama bakın 36 saat 54 terörist yok edildi. Bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak.

81 ilimizde üniversitelerimiz var. Şu anda üniversitenin olmadığı ilimiz yok. Şimdi benim hocalarım Şırnak'taki üniversiteye gidiyor oranın evlatlarına eğitim-öğretim veriyor. Oradan da bilimciler çıkıyor. Hakkari'den çıkıyor mu, çıkıyor. Mesele bu ufku yakalayabilmektir.

Tüm coğrafi bölgelerimizde üretken bir araştırma-geliştirme ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sıfır olan tasarım merkezi sayımızı 329'a çıakrdık. Teknopark sayısı 2'den 101'e çıktı. 125 dene-yap teknoloji atölyesi kurduk.

Düzenlediğimiz araştırma projesi yarışmaları, bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı geleceğe hazırladık. Teknofest, bir teknoloji festivalinden öte bu ülkenin gençlerinin hayallerinin ötesine kimsenin geçemeyeceğini göstermiştir.

Seçtiğimiz 3 öğrencimizi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ettik.

"SİZİN HİTLER'DEN NE FARKINIZ VAR?"

80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler yok sayıldı. İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Savaşta bile vurulmaması gereken hastaneler vuruldu.

Hitler'den geri kalır yanı yok. Mazlumların yanında olan ses, Müslüman Türk'ün sesidir. Netanyahu'nun yaptıkları bize Hitler'i aratacak. Bir Müslüman olarak kendi iç dünyamızda bu zulmü engelleyememenin mahcubiyetini yaşıyoruz."