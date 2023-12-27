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Haberler Gündem MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Mustafa Tan ile Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Mustafa Tan ile Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

SABAH
MİT ve Emniyet’ten FETÖ operasyonu: Mustafa Tan ile Mustafa Bircan, Cezayir’de yakalandı

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

(Mustafa Bircan)

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

(Mustafa Tan)

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

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