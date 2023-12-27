Ölmediler kalbimize gömüldüler!

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın, Hakkari'de düzenlenen törenlerin ardındoan uğurlandıkları memleketlerinde toprağa verildi.

23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından Ormandibi köyü meydanına getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehit Karaca'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

1 YIL ÖNCE GAZİ OLDU

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (25), memleketi Sinop'ta toprağa verildi. Baba Tuncay, anne Sabriye ve eşi Zeynep Erenoğlu törende güçlükle ayakta durabildi. Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ve tedavisi sonrası yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Şehit Erenoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı köyü mezarlığında toprağa verildi.

'BAK KIZINI GETİRDİM'

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) naaşı, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Şiran ilçesinin Telme köyünde düzenlenen cenaze töreninde 4 aylık hamile Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak gözyaşı döktü, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun" dedi. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı.

'SANA KURBAN OLAYIM'

Denizlili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32), binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı. Şehit eşi, anne, babası ile kardeşinin yanı sıra yakınlarının tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı. "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" sözlerini şehit eşine söyleyen Çilem Serinkan ile aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin naaşı Tavas Mezarlığı'da defnedildi. Malatyalı şehit Emre Taşkın'ın (22) cenazesi, helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Daha sonra Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Şehit Emre Taşkın'ın babası Engin, annesi Ümmühan, kardeşleri ile yakınları törende gözyaşı döktü.

SUBAY KILICI KOYULDU

Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (25) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Günay'ın cenazesi, helallik alınmak üzere Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Mahalle meydanında düzenlenen törende ağabeyinin asker üniformasını giyen Yasemin Günay, tabutun üstüne subay kılıcı bıraktı.

"SİZ DEM'LENİRKEN BİZ ŞEHİT VERDİK"

ŞEHİT Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın Afyonkarahisar'daki cenaze töreninde en dikkat çekici olay ise tören alanı yakınındaki bir eve asılan pankart oldu. Köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz şehit verdik' yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.

CHP'NİN ÇELENKLERİ PARÇALANDI

MALATYA'DA Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, cenaze namazına katılan vatandaşlar tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kahrolsun PKK" sloganları attı. Gümüşhane'de de İsmail Yazıcı'nın cenaze töreninde CHP ve İYİ Parti'nin çelenkleri parçalandı.

ŞEHİT BABASINDAN CHP'YE TEPKİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

IRAK'IN kuzeyinde Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) önceki gün şehit düştü. Şehit Aslan pazar günü Elazığ'da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin acılı babası Mehmet Aslan'ın dirayetli duruşu ise gurur ve hüznü bir arada yaşattı. Cenaze namazı sonrasında "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkisini gösteren Mehmet Aslan, Hacı Fethi Cami'nde taziyeleri kabul ediyor. Oğlunun parkasını bir an olsun üzerinden çıkarmayan Aslan, "Vatan sağ olsun" dedi.