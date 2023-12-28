71 hedef vuruldu 59 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düzenlediği video konferans toplantısında, 22 ve 23 Aralık'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık olarak, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 71 hedefe hava harekatı düzenlendiğini, bu harekatlar, çatışmalar ve diğer vasıtalarla 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, "Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz" diye konuştu.