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71 hedef vuruldu 59 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “TBMM, terörle meşru ve hukuki mücadelede Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır” dedi.

HABER MERKEZİ
71 hedef vuruldu 59 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düzenlediği video konferans toplantısında, 22 ve 23 Aralık'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık olarak, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 71 hedefe hava harekatı düzenlendiğini, bu harekatlar, çatışmalar ve diğer vasıtalarla 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, "Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz" diye konuştu.
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