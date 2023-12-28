‘ABD müttefiklik ruhuna uygun hareket etmeli’

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "TBMM Dışişleri Komisyonu'nun aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtmiştir. F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğimizi ifade etmiştir. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alınmıştır. Bakan Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlatmıştır" denildi.