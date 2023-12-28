Aydınlı başkanlardan Ankara’ya çıkarma

AK Parti'nin Aydınlı belediye başkanları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Aydın adaylarını şekillendirmek için gerçekleştirilen temayül yoklamasına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya katıldı. Başkanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Toplantı sonrası Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin belediye başkanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi