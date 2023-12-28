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Haberler Gündem Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1071 sözleşmeli personel alacak! Şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1071 sözleşmeli personel alacak! Şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bünyesinde görelendirmek üzere 1071 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da araştırma yapmaya başladı. Peki GSB 1071 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? GSB personel alımı şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

GSB sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sözleşmeli olarak görevlendirilecek gençlik çalışanı alımı başvuruları 29 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular da e-devlet ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor olacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1071 sözleşmeli personel alacak! Şartlar neler?

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1071 sözleşmeli personel alacak! Şartlar neler?

GENÇLİK ÇALIŞANI NEDİR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; Gençlik liderleri ve ilgili mevzuatta belirlenen şartlar kapsamında göreve başlayan, gençlik çalışma ve faaliyetlerinde bulunan ve koordinasyonu sağlayan kişileri ifade eder.

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