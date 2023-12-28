Kutlu yürüyüşümüz durdurulamaz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Bu sene 77 bilim insanının, TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerine layık görüldüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ni bu yıl sağlık ve yaşam bilimleriyle fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde üç bilim insanımıza veriyoruz. Bu üç ödülle TÜBA Akademi Ödüllü bilim insanı sayımız 28'e yükseliyor. Üstün başarılı genç araştırmacılara verilen TÜBA-GEBİP Ödülleri'ni ise 24 farklı üniversiteden 34 genç bilim insanımıza takdim edeceğiz" dedi.

BAŞKAN Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumundan bilim insanına 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü vereceklerini de söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bilim alanında emek veren, fikir ve yürek teri döken akademisyenlere, hocalara, araştırmacılara şükranlarını sundu.

'ŞAHLANIŞA SET ÇEKİLEMEZ'

EKONOMİSİYLE, ticaretiyle, teknolojisiyle, savunma sanayisiyle, askeri gücüyle, eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarılarıyla Türkiye'nin, bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline geldiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının, kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN MEHMET AKİF PAYLAŞIMI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

ŞEHİT AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısında şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) ailesiyle telefonda görüşerek acılarını paylaştı. Şehidin babası Ali Serinkan ile konuşan Başkan Erdoğan, kendisinin sesini duymak isteyen şehidin engelli kız kardeşi Büşra'nın da isteğini geri çevirmedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin yardımıyla Erdoğan ile görüşen Büşra, "Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin hayranınızım, ben sizi çok seviyorum" derken, Başkan Erdoğan ise genç kıza, "Allah razı olsun. Sevenlerin çok olsun inşallah. İnşallah Ankara'da veya Denizli'de görüşme fırsatını buluruz" şeklinde karşılık verdi.