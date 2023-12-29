Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar...

İstanbul Merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan ve organize şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Parti organizasyonu aslen mimar olan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat G.'nin yaptığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-26' Operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı.

Halkımızın Milli ve Manevi Değerlerini Aşağılayanlara, Huzurunu Kaçıran Suç Odaklarına Göz Açtırmayacağız. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan 'Kafes-26' Operasyonu düzenlendi.

SAHTE DOLARLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında; İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu. Ayrıca adreslerde70 adet farklı renk ve modellerde maske, 13 adet fantezi elbise ve kostüm, Üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 2000 adet sahte 100 dolar banknot Fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, Ve şahıslara ait 19 adet cep telefonu ve 19 adet sim karta el konulmuştur. Ayrıca şüpheliler hakkında suçtan elde ettikleri gelirlerin tespiti amacıyla suç gelirleri çalışması başlatıldı.

ORGANİZASYON MİMAR KARDEŞLERDEN

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılbaşına özel partiyi organiza edenlerin mimar ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat G. oldukları öğrenildi.