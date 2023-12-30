ABD’yi rahatsız eden Türkiye-Irak anlaşması

Şehitlerimiz, vatan ve millet sevgisiyle yandılar, inançları uğruna fedakarlıklarını gösterdiler. Bu mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizin her birinin hayatı, birer destan, birer kahramanlık hikayesi olarak kalplerimize ve tarihimize yazıldı. Vatan ve bayrağımızın korunması için şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Tarih: 15 Mart 2023

Irak'ın kuzeyi Duhok'ta, içerisinde Amerikalı pilotların ve PKK/YPG'lilerin olduğu bir Fransız helikopteri düştü. Düşen helikopter ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde Derin Amerika'nın aparatı PKK-YPG katil sürülerine eğitim ve silah desteği veren ABD-Centcom gerçeği ortaya çıktı Duhok Valisi Ali Teter, helikopterde bulunanların PKK'lı olduklarını açıkladı. Teter, düşen helikoptere başka bir helikopterin daha eşlik ettiğini ancak ikinci helikopterin olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiğini aktardı. Al-Monitor ölenlerden birinin, PKK-YPG'nin "Abdo" kod adlı üst düzey bir militanı olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 12 evladımızın şehit edildiği alçak saldırının arkasındaki kucaklayıcı- suçluları, Irak'ın kuzeyinde yüzlerce operasyona katılan Özel Kuvvetlerimizin efsane albaylarından Mithat Işık açıkladı

KOORDİNATLAR ABD'DEN

Bölge üzerinde oyun kurgulayan emperyalistleri ve Derin ABD oyunlarını bilen bir komutan olarak yaptığı değerlendirmeye göre, uydudan örgütün eylem yapacağı mevzilerin koordinatlarını Derin ABD verdi. GPS'e bu koordinatları girdiğiniz zaman hava şartları nasıl olursa olsun siz bu mevzileri buluyorsunuz. Efsane albayım ile birçok sohbetimizde Derin ABD'nin ve aparatı PKK/YPG'nin kirli oyunlarını konuşmuştuk. Hakurk'taki alçak saldırının detaylarını aziz milletimizin önüne açık ve net bir şekilde koydu:

ABD DESTEKLİ PKK/YPG!

"Zor bir coğrafya Gara-Şengal. PKK'nın elinde ABD'nin vermiş olduğu modern kış tesisatları var. Gece görüş gözlükleri var. Daha modern silahlar var. GPS'ler var. Dolayısıyla ABD ne yapıyor? Suriye Demokratik Güçleri adı altında burada eğitmiş olduğu PKK-YPG bölücü terör örgütü unsurlarını Sincar'ın güneyinde Kerkük'ün güneyinden Süleymaniye'den bazen helikopterlerle daha çok kara yoluyla bu bölgeye kadar getiriyor. Kuzey Irak'ta yapacağı alçak saldırıların provasını yapıyor. McGurk diye ABD'nin Orta Doğu temsilcisi var. Bu adam geçen hafta buraya geldi, burada bir tatbikat yaptılar. Benim değerlendirmem bu tatbikat, yapılacak olan eylemin bir provasıydı. Yani McGurk'un görevi Lawrence'in yapmış olduklarını yapmaya çalışıyor."

PARA KARŞILIĞI GÖREV

Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar TSK bünyesinde aktif olarak görev yapan SDE koordinatörü efsane albay Mithat Işık olası gelişmeleri değerlendirdi: "Biz artık ABD ile savaşıyoruz burada. Bize karşı vekalet güç olarak PKK/YPG terör örgütü unsurlarını kullanıyor. Artık bu açıkça ortaya çıktı. ABD kendi bütçesine, 300 küsur milyon dolar PKK/PYD'ye yardım için bir para koydu. Bu parayı bunlara verebilmesi için de bazı görevler verdi. İşte bu görevlerden birisi de son alçak saldırıdır. Bölgedeki mücadelemiz artık topyekün bir mücadele. ABD karşımızdaki örgüte bütün bilgileri veriyor, uydudan gideceği koordinatları veriyor. Suriye bölgesinde de alçak saldıların provasını yaptırıyor."

ZAMANLAMAYA DİKKAT!

Efsane albay Mithat Işık, alçak saldırının zamanlaması üzerine de dikkat çeken açıklamalar yaptı: "İsrail, Gazze'de çok sıkıştı. Uluslararası büyük bir baskı var orada Türkiye'nin de büyük bir baskısı var. Dikkati biraz da buraya çekmeyi de düşündüler diye tahmin ediyorum. Geçen hafta Kerkük'te uzun zamandır ilk defa seçim oldu. Kerkük'te bir takım yeni oluşumlar var. Kerkük Irak'ın bence can ve kan damarı. Kerkük'e dikkat!"

SONUÇ

Alçak saldırının zamanlamasında Amerika'ya uzanan önemli bir nokta daha var. Saldırıdan üç gün önce Ankara'da Türk ve Irak heyetleri arasında çok önemli bir yüksek düzeyli güvenlik anlaşması yapıldı. Ortak güvenlik anlaşması sonrası yapılan açıklamada çok önemli bir madde vardı: Basra (Irak) ile Ovacık (Türkiye) arasında kalkınma yolu projesi. Proje, Derin ABD'nin Hindistan- Hayfa Limanı-Avrupa koridorunu sarsacak bir proje. Belli ki Amerika çok rahatsız oldu. Aparatlarına, kalkınma yolu üzerindeki Hakurk'taki alçak saldırı ile Türkiye'ye mesaj verdirdikleri değerlendiriliyor.