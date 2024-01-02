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Haberler Gündem 112’ye asılsız ihbar cezaları güncellendi

112’ye asılsız ihbar cezaları güncellendi

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezalar belirlendi. Buna göre 2024 yılında ilk arama için bin 980 TL, ikinci arama için 3 bin 960 TL olarak uygulanacağı bildirildi.

HABER MERKEZİ
112’ye asılsız ihbar cezaları güncellendi

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezalara 2024 yılı itibariyle güncelleme geldi. Buna göre 2024 yılında ilk arama için 1980 TL, ikinci arama için 3960 TL olarak uygulanacağı bildirildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Kabahatler Kanunu 42. A maddesi gereğince ''112 Acil Çağrı Merkezine Asılsız İhbarda Bulunmak'' cezası, 2024 yılında ilk arama için 1980 TL, ikinci arama için 3960 TL olarak uygulanacaktır. Acil durumlar haricinde 112 hattının meşgul edilmemesi rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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