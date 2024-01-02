Başkan Erdoğan rakam vererek duyurdu: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre, yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır." açıklamasını yaptı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yeni yılın bu ilk iş gününde, ticaretin artması için canla başla çalışan ihracatçılarımızla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin ihracat bakımından 2023 verilerini tüm detaylarıyla ele alacağız.

Küresel ticaret arttıkça bu boğazların ehemmiyeti de özellikle artmakta. Ülkemizin ekonomik, diplomatik kazanımlarını daha da geliştirmek istiyoruz.

Üçüncü tarafların aksi haldeki müdahalelerine rağmen komşularımızla ilişkilerimizi kazan-kazan çerçevesinde yürütmeye devam ettik. Türk Dünyası ile münasebetlerimizi tarihi zirvelere ulaştırırken Avrupa ve ABD ile de karşılıklı saygılı iş birlikleri geliştirmeye çalıştık.

Ülkemize uzanan hiçbir dostluk elini geri çevirmedik. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış ticaretimizi şekillendirdik. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek.

"BU OYUNU BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgesindeki ortaklarından koparma girişimlerinin farkındayız. Turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü.

Benzer bir kampanyanın muhalefetin spor üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar hakarete maruz bırakılıyor.

İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karlı karşıyayız. Muhalefet de bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır.

Bu nefret dalgasının, zor zamanlarda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir.

Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon ve sabotaj girişimleri vardır. Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.

"BÜYÜMEDE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ"

Ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yolunda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme sürüyor. Büyümede dünya ortalaması üzerindeyiz.

Üretimin güçlü etkilerinin son açıklanan istihdam verilerine de yansıdığını görüyoruz. İlave istihdam 1 milyon 848 bin kişinin üstündedir. Dünyadaki diğer ekonomiler gibi bizim de en büyük baş ağrımız hayat pahalılığının tetiklendiği enflasyondur.

"ENFLASYONU VATANDAŞIMIZIN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Enflasyon oranları alınan onca tedbire rağmen yüksek seyretmeye devam ediyor. İstihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneye indirmeye kararlıyız. Enflasyonun ateşini düşürdük. Politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Çeşitli bahanelerle vatandaşımızın cebindeki parasına göz diken fırsatçılara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Enflasyonu tek haneye indirme hedefimiz sürüyor. Enflasyon meselesini vatandaşımızın gündeminden çıkaracağız.

Küresel ekonomide Kovid-19 salgınıyla başlayan Rusya- Ukrayna savaşıyla derinleşen sarsıntılar halen devam ediyor. Dış ticaretimizi geliştirmeye verdiğimiz önemin meyvelerini hamdolsun topluyoruz.

CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORU

2023 yılı ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artarak 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. İhracat yapan il sayımız 5'ten 30'a yükseldi.

2023 yılında en fazla ihracat yapan 5 ilimiz; 59,4 milyar dolarla İstanbul

30,7 milyar dolar Kocaeli,

23,8 milyar dolar İzmir

Bursa, 17,7 milyar dolar

Tekirdağ, 12,5 milyar dolar.