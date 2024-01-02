Aybüke bebeğin umudunu çaldılar

Depremde 7 aylık kızları Amine Uyrum'u kaybeden Semiha (22) ve Sedat Uyrum (26) çifti, ikizi gibi SMA hastası olan Aybüke'yi yaşatmak için kampanyalara ve yardım toplama çalışmalarına devam ediyor. Ancak hırsızlar, bir işyerinden Aybüke'nin yardım kumbarasını çaldı. Acılı anne Semiha Uyrum, "Bir kızımı kaybettim. Aybüke'yi de kaybetmek istemiyorum. Bir bebeğin ölümüne sebep oluyorlar" diyerek yaşananlara feryat etti.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremde bir bebeklerini kaybeden Semiha ve Sedat Uyrum çifti, hayatta kalan bebekleri Aybüke'yi yaşatmak için uğraşıyor.

HASTANEDE YAKALANDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Özcan adını verdikleri 5 yaşında bir çocukları bulunan Semiha ve Sedat Uyrum çiftinin 15 ay önce ikiz bebekleri dünyaya geldi. Bu sırada ikizlerden alınan kan örneklerinde SMA Tip-1 hastası olduğu ortaya çıktı. Geçen sürede ikizler hastaneye yattı. Hastanede cihaza bağlıyken 6 Şubat'ta meydana gelen depreme yakalanan ikizlerden Amine, makinelerin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Solunum cihazına bağlı olan Aybüke ise ailesi tarafından hastaneden çıkarıldı. Depremde evlerini de kaybeden aile, Aybüke'nin tedavisi için Antalya'ya gitti. Kampanyayı Antalya'da devam ettiremeyen Uyrum çifti, 8 ay önce Kayseri'ye yerleşti. Başlatılan kampanyayı burada devam ettiren ailenin SMA dolandırıcıları yüzünden kampanyaları yüzde 11'de kaldı. Bunların yanı sıra geçtiğimiz gün Aydın Nazilli'de 2 kişi, işyerinde bulunan 2 adet cep telefonu, 10 bin lira nakit para ve SMA hastası Aybüke bebek için konulan kumbarayı içindeki paraları alarak kaçtı.

İkiz bebekler SMA ile doğdu.

'KIZIMIZ DA KOŞSUN İSTİYORUZ'

Acılı anne Semiha Uyrum, "Artık tek bir amacımız var, o da Aybüke'yi yaşatabilmek. Tamamen devlet gözetimi altında bağışlarımız toplanıyor ama dolandırıcılar yüzünden bizim de kampanyamız zarar görüyor. Çocuğumun sağlığına için toplanan paraları çalan eller kırılsın. Aybüke'miz de her çocuk gibi yürüsün, koşsun ve oynasın istiyoruz. Biz evladımızı kaybetmek, kara toprağa vermek istemiyoruz. Bir evlat acısı yaşadık. Lütfen bu bebeklerin ömründen çalmayın" diye konuştu.