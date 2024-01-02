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Dılan Polat’ın avukatı: Müvekkilim felç kalabilir

HABER MERKEZİ
Dılan Polat’ın avukatı: Müvekkilim felç kalabilir

"Kara para aklama, vergi kaçırma, bahis" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat, 5 Kasım'da tutuklanmıştı. Önceki gün Dilan Polat, ilaçları bittiği için Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ardından tekrar cezaevine getirildi.

'AĞRILAR YAŞADI'

Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ise dün bir açıklamada bulundu. Avukat Kaya, "Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler" şeklinde konuştu.

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