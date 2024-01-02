İki milyon dolarla sırra kadem bastı

Alın teriyle iş yapmak isteyen insanlar kadar kolay para kazanmak için insanları dolandırmayı hedefleyenlerin sayısı oldukça fazla. Garip bir şekilde insanları etkileyen dolandırıcılar yüklü miktarda parayla ortadan kayboluyor. Biz de tarihin en büyük dolandırıcılarını kaleme aldık. 'Bu kadar da olmazları' unutun. Çünkü Türkiye'den örtülü ödenekten para çalan, köprü satan, Las Vegas kumarhanesini dolandırabilmiş, dolandırıcılar geçti...

AKIL ALMAZ HİKAYELER

İşte, akılalmaz hikayeleriyle 11 Türk dolandırıcı dosyamızın ilk haberi, Ayşe Benli ya da nam-ı diğer Las Vegaslı Ayşe. Las Vegas bilindiği gibi kumarhanelerin başkenti. Olaydaki beş Türk, ünlü Las Vegas kumarhanelerinden tophane usulüyle iki milyon dolar kaldırdı. Üstelik soyulamaz denilen bir kumarhaneden. Çetenin lideri Ayşe Benli ve tüm numaralar ona ait. Benli, arkadaşı ile meşhur taktik 'papaz açma' oyunundaki kağıtların işaretlenmesi ve diğer kağıtlarla değiştirilmesinden ibaret olan taktikle 2 milyon doları kaldırıp sırra kadem bastı. Ve halen FBI tarafından aranıyorlar. Las Vegas, her gün milyonlarca doların el değiştirdiği merkez. Hileye karşı modern cihazlarla önlem alınmış gibi gözüküyor. Kameralarla izlenen, olasılıkların bilgisayarla hesaplandığı kumarhanelerde, oyuncuların yüz ifadesi ve kalp atışından hile yapıp yapmadığını tespit etmeye yarayan cihazlar bulunuyor. Ancak bu kurallar Ayşe Benli ve ekibi için geçerli değil. Her mükemmel sistemin zayıf noktası tabi ki var. Ayşe ve Benli ve çetesi de bu sistemi etkisiz kıldı.

"TIRNAKÇILIK SİSTEMİ"

FBI ajanlarının 18 yıl önce baskın yaptığı bir evde bulunan biri kadın beş kişi ajanlara karşı gelmediler, kelepçelenip merkeze götürüldüler. Las Vegas'taki iki kumarhane Nevada Şans Oyunları Denetleme Kurumuna ve FBI'a bu beşli hakkında ihbarda bulunmuştu. Kumarhane görüntülerini seyreden, krupiyelerin ifadesini alan görevliler bir hile bulunamayınca bu beşli serbest kalmıştı. Oysa bu beşli Las Vegas'ı dolandıran çeteydi.

FBI'ın en çok arananlar listesine isimleri eklenen Ayşe Benli ve arkadaşları asla yakalanamadı.

İSİMSİZ BİR İHBAR GELDİ

Çetenin diğer üyelerinden Ahmet Ural, kartları işaretleyip, kazanca dönüştüren kişi. Cumali Pelik, Recep Turna ve Zeki Üçkol ise poker masasında karışıklık çıkaran ekibin yaygaracılarıydı. Bu ekip kumarhanelerin bildirdiğine göre yakayı ele vermeden 2 milyon dolarlık bir kazancı alıp kumarhaneyi terk ettiler. FBI merkezinden çıktıktan sonra ise bu beşli bir daha ortada gözükmedi. FBI merkezine bu serbest bırakılma olayından birkaç ay sonra bu hilenin nasıl yapıldığına dair isimsiz bir ihbar yapıldı. Hilenin kağıtların tırnakçılıkla işaretlenmesi olduğunu belirten ihbarcı, Ayşe Benli'nin de ismini verdi

100 MİLYON DOLAR GÖTÜRDÜLER İDDİASI

FBI'A gelen istihbarata göre beşlinin yasal oyun masalarındaki 2 milyon dolarlık hilelerinin buzdağının görünen yüzü olduğu. Casino'nun arka odasında çok büyük oyunların gözden uzak oynandığı, asıl vurgunun burada vurulduğu belirtildi.

EN ÇOK ARANANLAR

Buna göre, kumarhanelerden kaldırılan paranın 35 milyon dolarla 100 milyon dolar arasında bir rakam olduğu ileri sürüldü. FBI'ın bu olayda bu beşliyi bulmak için kullanıldığını iddia eden varsayımlar da vardır. FBI serbest bıraktıktan sonra kumarhanelerin adamlarının tekin olmayan Nevada çöllerinde bu beşliyi bir geziye çıkarmış olabileceklerini de bu varsayımlarına eklemekte. FBI da hareket geçip en çok arananlar listesine isimleri ekledi ancak beşli asla yakalanamadı.