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Haberler Gündem İsrail casusları yakalandı! 8 ilde 57 adrese baskın...

İsrail casusları yakalandı! 8 ilde 57 adrese baskın...

İsrail istihbarat servisi için potansiyel casusluk faaliyetleri içinde oldukları değerlendirilen kişilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 57 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı.

SABAH
İsrail casusları yakalandı! 8 ilde 57 adrese baskın...

Son dakika... İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

46 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığı tespit edildi. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON: 33 GÖZALTI

İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.

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