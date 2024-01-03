2023 ihracatı 255.8 milyar dolar oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması törenine katıldı. 2023 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu rakamla OVP'deki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık. 2023 Aralık ayında ihracatımız yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023'te ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla yüzde 70,7'ye yükseldi. Bu oran, biz göreve geldiğimizde sadece yüzde 50 civarındaydı. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz, ağustos, ekim kasım ve aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Temmuz hariç yılın son yedi ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. 2023 yılı Ekim ayı itibari ile yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviyeyle 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

YENİ BAŞARI HİKAYELERİ

Erdoğan, "Ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişmeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Rahatsız olanlar var ama işimize bakacağız. 2012-2022 döneminde dünya ekonomisi yıllık ortalama yüzde 3,4 oranında büyürken, Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti" dedi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Başkan Erdoğan, "Salgın öncesi döneme göre son üç yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk. Yalnızca 2022 yılı Ocak ayına kıyasla bakıldığında sağlanan ilave istihdam 1 milyon 848 bin kişinin üzerindedir. Ekim ayında işsizlik oranımız yüzde 8,5 oranında gerçekleşerek son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Üretim, istihdam ve ekonomik büyümelerden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

ETKİLER NET GÖRÜLECEK

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başladı. Yılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Çeşitli bahanelerle milletimizin çoluk çocuğunun rızkına, refahına, malına mülküne, cebindeki parasına kast eden aç gözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Hayat pahalılığına karşı mücadelemizi bir tarafta denetimlerin diğer tarafta tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz. Enflasyon meselesini vatandaşımızın günlük hayatından çıkartacağız."

'DOST SAYIMIZ ARTACAK'

Erdoğan, "Ülkemizin kuzeyinde ve güneyindeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik. Üçüncü tarafların aksi yöndeki müdahalelerine rağmen komşularımızla ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı temelinde güçlendirmeye gayret ettik. Kimi bölge ülkeleriyle aramızda ortaya çıkan görüş ayrılıklarını gidererek işbirliğimizi yeniden olması gereken seviyelere taşıdık. Ülkemize uzanan hiçbir dostluk elini geri çevirmedik. Bize bir adım gelene, biz gerektiğinde koşarak gittik. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'GİRİŞİMLERİN FARKINDAYIZ'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü, şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz."

'YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPAN BİR FURYA VAR'

SUUDİ Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlarla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Asla tasvip etmeyeceğimiz toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı düşmanlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapıyor. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan, deprem felaketi dahil zor zamanlarımıza yanımızda olan, ülkemizin en önemli ticaret ortakları arasında yer alması asla tesadüfi değildir" diye konuştu.

'KİRLİ SENARYOLARI BOŞA ÇIKARACAĞIZ'

ERDOĞAN, "Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, sabotaj girişimi var. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak, bu oyunu da mutlaka boşa çıkartacağız. Türkiye ve Türk düşmanı çevreler tarafından körüklenen nefret siyasetiyle mücadelede siz ihracatçılara da çok önemli görevler düşüyor. Kamuoyunu, özelikle de gençleri doğru bilgilendirme konusunda sizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. İhracatçılarımızdan ve iş dünyamızdan daha fazla çaba harcamalarını, daha fazla görünür olmalarını, inisiyatif almalarını vurgulamak istiyorum" dedi.

13 ÇEYREKTİR SÜREN KESİNTİSİZ BÜYÜME

2023'ÜN 3'üncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi devam ettirdik. G20 ülkelerinde en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduk. İhracat tarafında da benzer tablo karşımıza çıkıyor. İlk defa 2021'de yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay, 2022 yılında yüzde 1,02'ye yükseldi. Geçtiğimiz yılın ilk 2 çeyreğinde ise bu oran yüzde 1,03'e çıktı, güçlü büyüme performansının yanında büyüme kompozisyonumuz olumlu yönde gelişti. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yatırımlarda yaşanan yüzde 14,7 oranındaki artış son 2 yılın en yüksek seviyesini ifade ediyor.