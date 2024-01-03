İşte yerel seçimlere girecek 36 parti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, AK Parti, CHP, MHP, ve İYİ Parti'nin de içinde bulunduğu 36 siyasi partinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmaya hak kazandığını açıkladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan 90 günlük seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işlemeye başladı. Yeni yıla girilmesiyle çalışmalarına hız veren YSK, seçimlerde yer alacak siyasi partilerin belirlenmesi adına toplandı.

Dün saat 10.00'da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda kurul tarafından partilerin seçime girebilmesi için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığına bakıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde YSK'nın gerçekleştirdiği toplantıda, 31 Mart seçimlerine girebilecek partilerin belirlendiğini söyledi.

SEÇİME GİRECEK PARTİLER

SEÇİME girecek siyasi partiler alfabetik sıralamaya göre; Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, (AK Parti), Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milli Yol Partisi, Saadet Partisi (SP), Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Zafer Partisi.