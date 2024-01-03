Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

DEĞERLENDİRME VE PLAN

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.

GÖKYÜZÜNDEKİ GÜÇLERİMİZ MASADA

Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.