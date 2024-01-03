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Haberler Gündem Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! " Adayların bir bölümünü 7 Ocak Pazar günü açıklayacağız"

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! " Adayların bir bölümünü 7 Ocak Pazar günü açıklayacağız"

Son dakika... Başkan Erdoğan liderliğinde yerel seçimlere hazırlanan AK Parti'de gözler, 31 Mart Yerel Seçimleri için belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar yaptı. Çelik, "Artık adaylarımızın isimleri belirlenmeye başlandı. Adayların bir bölümünü 7 Ocak Pazar günü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! Adayların bir bölümünü 7 Ocak Pazar günü açıklayacağız

Son dakika... Yerel seçimler öncesi AK Parti'de çalışmalar hız kazanırken gözler 31 Mart seçimlerinde aday olacak isimlere çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar yaptı.

ADAYLARIN İLK BÖLÜMÜ PAZAR GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti'nin yerel seçim adaylarının bir kısmının ilk olarak bu Pazar günü İstanbul'da açıklanacağını söyledi.

AYIN 15'İNDE SEÇİM BEYANNAMESİ DUYURULACAK

Çelik, kalan adayların ise 15 Ocak'ta seçim beyannamesi ile birlikte duyurulacağını ifade etti. Ömer Çelik "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Kalan kısmı ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız" dedi.

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