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Başkan Erdoğan, Özgür Özel’den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kazandığı manevi tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Aydın'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır."

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