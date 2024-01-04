Falezlerden düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da yılbaşı akşamında falezlerden düşerek hayatını kaybeden iki gençten biri olan Burak Gelir, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Acı olay 31 Aralık gecesi sabaha karşı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Parka arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 1'inci sınıf öğrencisi Torbalılı Burak Gelir ile Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Öğütlü, bir süre sonra parkta bulunan tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarındaki falezlere çıktı. Burada bir süre oturan iki genç, bilinmeyen bir nedenle 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iki gencin cansız bedenleri, bulundukları yerden alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

REKTÖR ÖZKAN'DAN PAYLAŞIM

Hayatını kaybeden gençlerden Hilal Öğütlü'nün (20) cenazesi memleketi Konya'ya, Burak Gelir'in (21) cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Torbalı Muratbey Mahallesi'nde yaşayan Gelir'in ailesi büyük üzüntü yaşarken, talihsiz genç dün ikindi namazının ardından Torbalı mezarlığına defnedildi. Acı olayla ilgili paylaşım yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yıla maalesef çok kötü bir haber ile başladık. Her ölüm zor ancak yaşamının baharında iki gencimizi kaybetmek daha da üzücü. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve tüm sevenlerine sabır diliyorum" dedi.