’Türkiye Entelektüel Oyunları’ Nisan ayında başlıyor! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Eğitimde 1 Adım Öteye inisiyatifinin temel misyon olarak benimsendiği Türkiye'de farkındalık ve aidiyeti yüksek, dünya okuryazarlığına sahip gençler yetiştiriliyor.

Türkiye Entelektüel Oyunları, toplumun geleceğine yön verecek gençlerin düşünce birikimini derinleştirmek ve çeşitlendirmek adına, liselileri bilgi yarışmasında bir araya getiriyor.

"EĞİTİMDE 1 ADIM ÖTEYE"

Türkiye Entelektüel Oyunları'nın "Eğitimde bir adım ötesi" başlığı altında, Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı duyurdu.

KATILIM ŞARTLARI

Lise düzeyi tüm öğrenciler başvurabilir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvuru Tarihleri: 20 Aralık 2023 - 19 Ocak 2024

İl Yarışmaları: Nisan 2024

Büyük Final: Mayıs 2024

ÖDÜLLER:

Birinci Takıma: 100 Bin TL

Birinci Takım Danışman Öğretmenine: 30 Bin TL

İkinci Takıma: 50 Bin TL

İkinci Takım Danışman Öğretmenine: 20 Bin TL

Üçüncü Takıma: 30 Bin TL

Üçüncü Takım Danışman Öğretmenine: 10 Bin TL

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN: https://www.turkiyeentelektueloyunlari.com

YARIŞMA SÜRECİ

Türkiye'nin ve dünyanın düşünce mirasından seçilen bir okuma listesini merkeze alan oyunlarda, Türkiye geneli lise öğrencileri bilgi seviyesi ve düşünme becerileri temelinde yarışacaktır. İki etaptan oluşan oyunlarda, öncelikle liseler arası il çapında değerlendirmeler yapılacak, finale kalan takımlar ise Büyük Final için İstanbul'da buluşacaktır. Büyük Final'e katılmaya hak kazanan takımlar hem ilini hem okulunu temsil edecektir.

YARIŞMA DETAYI

Yarışma Kuralları

Yarışma lise öğrencilerine yöneliktir.

Her yarışma takımı 2 kişiden oluşmalıdır.

Takımlara danışmanlık eden bir öğretmen olması beklenmektedir.

İl çapında düzenlenen iki etaplı bilgi yarışmasından sonra en yüksek puanı alan takım ve takımların öğretmenleri İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Büyük Final'e katılmaya hak kazanacaklardır.

Proje danışman öğretmeni her branştan olabilir.

YARIŞMA FORMATI

-Oyunlarda ilan edilen kitaplardan sorular yer alacaktır.

-Oyunlarda sorulacak sorular akademik bir heyet tarafından hazırlanacaktır.

-Oyunlarda farklı formatlarda ve puan türlerinde sorular yer alacaktır.

-İl düzeyindeki yarışmalar iki etaplı olacaktır.

-Bu iki etabın ardından ilde en yüksek puanı alan takım Büyük Final için İstanbul'a davet edilecektir.

OYUNLARDA SORU GELECEK KİTAPLAR

-Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Sohbetleri - Sefer Turan - TİMAŞ Yayınları

-Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf - Yapı Kredi Yayınları

-Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings - İnsan Yayınları

-Öyle Geçer Ki Zaman - Teoman Duralı - Turkuvaz Kitap

-İnsan Ne ile Yaşar? - Tolstoy - Turkuvaz Kitap

-Sömürgecilik Tarihi - Raimondo Luraghi - e Yayınları

-Reis Bey - Necip Fazıl Kısakürek - Büyük Doğu Yayınları

-Yunus Emre Divanı - Vakıfbank Kültür Yayınları

-Amak-ı Hayal - Filibeli Ahmed Hilmi - Turkuvaz Kitap

-Herkes için Kısa Osmanlı Tarihi - Erhan Afyoncu - Yeditepe Yayınevi

Kitaplara aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.dr.com.tr/kataloglar_/teo-bilgi-yarismasi/9196?Page=1&ShowNotForSale=false

*Kitaplar takımlar tarafından temin edilecektir.*Her bir kitabın yazarının hayatı da sorular arasında yer alabileceğinden dolayı yazarlar hakkında araştırma yapılması önemlidir. (Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi sohbetleri için Fuat Sezgin'in hayatı, Öyle Bir Geçer ki Zaman kitabı için de Teoman Duralı'nın hayatı incelenmelidir.)

*Değerlendirmelerde kelime bilgisi de önemli olduğundan takımlar için tavsiye edilen sözlük İlhan Ayverdi tarafından hazırlanan Misalli Büyük Türkçe Sözlüğü'dür.

*Değerlendirmelerde coğrafi bilgi de önemli olduğundan takımlar için oyunlara katılacak öğrencilerin süreçte bir atlas edinmeleri önerilir.

KİTAP OKUMA YÖNERGESİ

-Kitapların tavsiye edilen yayınevlerinden okunması önerilir.

-Okuma listesinde farklı türlerde eserler yer aldığından okumaların da bu türler dikkate alınarak yapılması önerilir.

-Öğrenciler kitapların tüm bölümlerinden sorumludur.

-Kitaplar okunurken yer, kişi, zaman ve kitabın yazıldığı tarih bağlamının dikkate alınması önemlidir.

-Kitaplarla ilgili hazırlanacak sorularda konuyla ilgili bilgi sahibi olma kadar muhakeme ve çıkarım yapma becerilerine de odaklanılacaktır. Bu nedenle -iş birlikli okuma yaparak takım arkadaşlarıyla kitap tartışması yapılması tavsiye edilir.

-Kitaplarda yer alan kelimeler hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bu nedenle anlamı bilinmeyen ya da yeni öğrenilen kelimeleri anlamlarıyla kayıt altına almaları önerilir.