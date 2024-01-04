Türkiye uçak gemisi inşa edecek

SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen, Uçak Gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin, açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.

Envanterdeki İHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı. Milli Muharip Uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedariklerinin görüşüldüğü toplantıda platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar gibi çok sayıda proje için karar alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.