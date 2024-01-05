  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İsrail 100 günde 107 gazeteci öldürdü!

İsrail 100 günde 107 gazeteci öldürdü!

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana katliam sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1 gazeteciyi daha öldürdüğü açıklandı. Soykırımcı İsrail'in son cinayetiyle birlikte 100 günde öldürdüğü gazeteci sayısı 107'ye yükseldi.

AA
İsrail 100 günde 107 gazeteci öldürdü!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki Şifa Tıp Kompleksi'ne uyguladığı kuşatma sırasında yaralanan gazeteci Ekrem Şafii'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şafii'nin, Filistin basın ajansı Safa'ya çalıştığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 107'ye yükseldiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, yaşamını yitiren gazetecinin ailesine ve yakınlarına taziye mesajı verildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA