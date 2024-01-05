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Haberler Gündem MSÜ 2024 başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Kimler sınava başvuru yapabilir?

MSÜ 2024 başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Kimler sınava başvuru yapabilir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınav başvuruları başladı. ÖSYM tarafından 3 Ocak Çarşamba gününden itibaren alınmaya başlayan başvurular ne zaman bitecek? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır? Kimler bu sınava başvurabilir? MSÜ 2024 sınav başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

MSÜ 2024 başvuruları alınmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular 30 Ocak tarihine kadar devam edecek. Adaylar bu süre içerisinde başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ 2024 başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Kimler sınava başvuru yapabilir?

MSÜ 2024 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? MSÜ 2024 SINAV TARİHİ

MSÜ başvuru ücreti 295 TL olarak açıklandı. MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde sabah 10:15'de başlayacak. 165 dakika sürecek olan MSÜ sınavı öncesinde saat 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI

MSÜ başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Başvuru kılavuzunda sınava hangi adayların katılım sağlayabileceğine dair bilgiler yer almakta olup adayların sınava başvuru yapmadan önce bu bilgilerin tam ve eksiksiz olduğundan emin olması gerekiyor.

MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

MSÜ 2024 başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Kimler sınava başvuru yapabilir?

KİMLER MSÜ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2004 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2022 ve 2023 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek
tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2021 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2021
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

MSÜ 2024 başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Kimler sınava başvuru yapabilir?

Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2022 ve 2023 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden
tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

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