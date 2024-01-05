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Haberler Gündem Son dakika... Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi.

AA
Son dakika... Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

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