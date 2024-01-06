İki büyük suç örgütü ‘Kafes’te

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-29 operasyonlarıyla elebaşılığını Volkan Reçber ve Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı iki organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Birbiriyle husumetli olduğu öğrenilen iki suç örgütünün Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla girdikleri çatışmada, 15 yaşındaki Büşra Polat'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu öğrenildi.

61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan Volkan Reçber ile cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı, iki bölgesel organize suç örgütünün çökertilerek 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Öte yandan şüphelilerin İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, Eyüpsultan'da polisle çatışmaya girdikleri, tehdit, silahlı saldırı, haraç, yağma ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda, 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 uzun namlulu otomatik silah ve 1 çelik yelek ele geçirildi.