‘Omuz omuza zafere ulaşacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirdiklerini belirterek, "Elbette aslolan pastayı büyütmektir. Bizim amacımız da zaten budur. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

85 MİLYON İSTİFADE EDECEK

2022 yılında hem işverenin yükünü hafifletmek hem de işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırıldığını hatırlatan Erdoğan, "Devlet olarak sigortalı başına verilen prim desteğini 500 liradan 700 liraya çıkartarak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir" ifadelerini kullandı.

'SADECE BİRER BAŞLANGIÇ'

Türkiye'nin hem küresel riskleri yönetecek hem de hedefine ilerleyecek kapasitede olduğunu kaydeden Erdoğan, "İnşallah omuz omuza verip ülkemizi güçlendirme mücadelemizi zafere ulaştıracağız. Ayrılıklar yerine ortak noktalara odaklanarak 85 milyon Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz. Son 21 yılda başardıklarımız, gelecekte yapabileceklerimizin sadece birer başlangıcıdır. Çok daha büyük başarılar ülkemizi bekliyor. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Allah'ın izniyle gerisi çok rahat gelecektir. Forumumuzun da mottosunu teşkil eden birlikte mümkün Türkiye anlayışını ne kadar kökleştirebilirsek hedeflerimize o derece hızlı varırız" diye konuştu.

6 BİN 992 POLİS DAHA GÖREVE BAŞLADI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı. İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseldiğini belirten Erdoğan, "İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahip" dedi. Başkan Erdoğan, "Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına, örselenmesine, çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.