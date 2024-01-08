10 binlerce vatandaş Sarıkamış’ta buluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

KARDAN HEYKEL YAPILDI

Yurt içi ve dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş da soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı etkinliğe katılmak üzere, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi. Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan on binlerce vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

HALK İKRAMDA BULUNDU

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi, gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş güzergahındaki evlerde oturan kadınlar ile bazı vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri yürüyüşe katılanlara ikram etti. Yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi.