Binlerce firari ‘çember’de

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 4 gününde ülke genelindeki 'Çember-10' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılının ilk 4 günü 81 ilde 'aranan şahıslara yönelik' gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firari yakalandı" dedi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAR

BAKAN Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi. Yakalanan kişilerin 4 bin 780'inin 5 yıla kadar, 33'ünün 5-10 yıl, 40'ının da 10 yıl ve üzerinde arandığını da belirtti.