İstanbul’da toplu taşımaya zam! İstanbul’da otobüs, metrobüs ücretleri ne kadar oldu? Öğrenci kartı ne kadar oldu?

Son dakika haberleri... Toplu taşımada 2024 Ocak ayı zam toplantısında sona gelindi. İstanbul'da otobüs, metrobüs ve taksilere yeni yılın ilk günlerinde ne kadar zam yapıldığı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ ZAMLI TARİFE

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 17.70 TL'ye çıktı. Öğrenci bileti 8.62 TL oldu.

Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı.

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.

Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde bin 300 TL olan aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL'ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL'ye yükseltildi.