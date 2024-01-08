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Haberler Gündem MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte e-okul ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte e-okul ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerine düzenlenen ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Öğrenciler araştırma yapmaya başladı. MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB e-okul ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde uygulanan ortak sınavlarda, geri sayıma gidildi. 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle binlerce öğrencinin merakla beklediği onular için gözler Milli eğitim Bakanlığı açıklamasında! Konu hakkında açıklama bekleyen öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenebilmek adına odsgm.meb.gov.tr sitesini sıkça ziyaret ediyor. Peki, MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.

MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte e-okul ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

MEB ORTAK SINAV SONUÇ TARİHİ BİLGİSİ

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak 1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde açıklanması bekleniyordu. Bugün tam olarak gerçekleştirilen sınavın ardından 10 gün geride kaldı. Bu nedenle bugün itibariyle sonuçların açıklamamsı ön görülüyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN...

MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte e-okul ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.

Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

2023 - 2024 ORTAK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Sınavların ardından ortak sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Aşağıdaki ekrandan ortak sınav soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.

ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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