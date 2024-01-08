MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte e-okul ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde uygulanan ortak sınavlarda, geri sayıma gidildi. 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle binlerce öğrencinin merakla beklediği onular için gözler Milli eğitim Bakanlığı açıklamasında! Konu hakkında açıklama bekleyen öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenebilmek adına odsgm.meb.gov.tr sitesini sıkça ziyaret ediyor. Peki, MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.