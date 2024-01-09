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Başkan Erdoğan 9'uncu kez dede oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asım Özdemir adının verildiği 9'uncu torunu dünyaya geldi. Torununun ve kızı Sümeyye Bayraktar'ın durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

AA
Başkan Erdoğan 9’uncu kez dede oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi. Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Başkan Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

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