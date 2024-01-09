Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı!

İstanbul'da Fatih Camii imamı ile cami cemaatinden bir kişi, camide huzursuzluk çıkaran ve imam tarafından uyarılan saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken, imam ile diğer yaralı hastaneye kaldırıldı. Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Camide namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S. özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan Ö.S. gözaltına alındı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ise ciddi olduğu öğrenildi.