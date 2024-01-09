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Haberler Gündem Irak ve Suriye’de yedi PKK’lı terörist etkisiz

Irak ve Suriye’de yedi PKK’lı terörist etkisiz

HABER MERKEZİ
Irak ve Suriye’de yedi PKK’lı terörist etkisiz
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Milli Savunma Bakanlığı, ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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