Dolandırıcı çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-12 operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İzmir polisinin yaptığı operasyonda Mercedes firmasının internet sitesinin sahtesini oluşturarak vurgun yapan 9 kişi yakalandı. Aynı çetenin üyelerinin 'TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına' yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova'dan arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğu söylenerek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Yapılan aramada 6 adet muhtelif banka kartı, 5 adet laptop, 1 adet hard diske el konuldu.